Красный Крест направил на неподконтрольный Донбасс лекарства и медоборудование

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса лекарства и медоборудование. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера (11 сентября, – ред.) через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Всего для жителей Донбасса направлено свыше 2 тонн лекарственных препаратов и медицинского оборудования», – сказано в сообщении.