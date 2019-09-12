Ситуация в пунктах пропуска утром 12 сентября: Проезда ожидали 250 авто

Сегодня, 12 сентября, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 07:00 до 18:30, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 34,4 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9365 человек и 1065 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8295 человек и 1435 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7695 человек и 1375 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3610 человек и 815 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10295 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 250 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 60/20;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «8:10. Горловка – Бахмут. Машин с ДНР очень много от полиции за поворот»

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Татьяна: «"Каргилл". Очередь до моста в два ряда»

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«CrySoul»: «8:37. Еленовка, машин много»

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.