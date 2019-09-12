В Мариуполе добровольцы сдали тонны оружия (Фото)

В Мариуполе (Донецкая обл.) добровольцы передали на нужды ВСУ тонны оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо, побратимы по защите нашей страны», – написал он.

Первый заместитель главы Нацполиции также опроверг информацию о своей отставке, которая появилась в СМИ. «Да, я имел разговор с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте», – заявил Аброськин.