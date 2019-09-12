Сводка из зоны ООС за 11 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов НВФ двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один получил тяжелое ранение. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Богдановки – из вооружения БМП;

вблизи Невельского – из стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки – из стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Песок – из снайперского оружия;

вблизи Новотроицкого – из стрелкового оружия;

неподалеку Водяного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

около Красногоровки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Пищевика – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

около Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Желобка – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

в районе Зайцево – из гранатометов различных систем;

неподалеку Луганского – из минометов калибром 82 мм;

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм, стрелкового оружия;

неподалеку Новгородского – из стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Пищевика из станкового противотанкового гранатомета.

В «ДНР» сообщают, что «силовики Киева за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 60 единиц. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка, район "Вольво-центра", село Спартак; Ясиноватая и прилегающие к ней поселки Крутая Балка, Минеральное и Каштановое; Горловка; Докучаевск; села Петровское, Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). При обстрелах применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

В «ДНР» также уверяют, что «сегодня армия Украины с 06:20 до 07:40 вела обстрелы из минометов по поселкам Жабичево к северу от Донецка, Зайцево на севере Горловки и селу Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.). Было выпущено 56 мин калибрами 120 и 82 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Калиновка, Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.). Огонь велся из минометов калибрами 82 мм и 120 мм, СПГ-9, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия».