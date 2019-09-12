Реинтеграция Донбасса: Эксперт о рассказал о сроках, перспективах и рисках

Европа хочет решить вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе до конца года, однако сделать это так быстро не получится. Такое мнение высказал политтехнолог Андрей Золотарев.

«О тех настроениях, которые на Донбассе, идут инсайды, что едва ли не все поголовно хотят вернуться в Украину. Нет, это не так. Там, скорее, доминирует желание, чтобы их забрала Россия, у оставшихся стариков. Потому что очень много людей активного возраста выехали: одни в Украину, другие – в Россию, в третьи страны на заработки – в той же Польше очень много донецких и луганских», – говорит он.

«Но Путин не возьмет их в Россию, хотел бы – давным-давно бы взял», – продолжил Золотарев.

По его словам, сам процесс примирения после окончания вооруженного конфликта на Донбассе займет очень много времени. «Во всем исторических примерах примирения правила диктовал победитель. Здесь пока победителя нет. Нет военного варианта решения вопроса, значит – нас ждет очень непростая реинтеграция Донбасса. Те, тенденции, которые мы сейчас в этом видим, могут оказаться трудно перевариваемыми для страны – пункты политической части Минских соглашений. Люди этого не приемлют», – отметил политолог.

«Если применить особый статус к Донецкой и Луганской области, рано или поздно этот вопрос станет и в отношении других регионов – в Закарпатье, Ровенской, Житомирской областях, в Одессе, Херсоне. Это может привести к такой турбулентности, что мало не покажется», – пояснил эксперт.

Политтехнолог также считает, что та электоральная поддержка, которая сейчас есть у президента Украины Владимира Зеленского, может послужить ему «подушкой» в реализации политической части Минских соглашений, но «она не сможет купировать последствия».

«Более 300 тыс. человек прошли АТО. Для значительной части из них те, кто был по ту сторону баррикад, это враги, со всем вытекающими отсюда последствиями. Да, градус агрессии в обществе существенно понизился с уходом Порошенко, но говорить о том, что мы поставили идеологическую машину, которая обслуживала конфликт с нашей стороны, на реверс не приходится, а без этого очень тяжело будет объяснить людям эту необходимость. Мы до сих пор не дали себе ответ, что мы хотим: реинтегрировать Донбасс, отпустить его на все 4 стороны, оградиться стеной или нас интересует земля, а люди не интересуют. Единой политики по Донбассу нет», – резюмировал Золотарев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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