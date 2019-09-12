В «ДНР»: На КПП под Донецком стало плохо двум женщинам

На КПП «ДНР» «Александровка» («Каргилл») под Донецком 11 сентября медицинская помощь потребовалась двум женщинам. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».
Как утверждают в «ДНР», 11 сентября на КПП «Александровка» сотрудник «МЧС» оказал доврачебную помощь женщине 1940 года рождения.
В тот же день медпомощь была оказана еще одной женщине – 1966 года рождения.
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