В «ЛНР»: В Луганске собутыльник до смерти забил мужчину

В неподконтрольном украинским властям Луганске собутыльник до смерти забил мужчину. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что труп 56-летнего мужчины был обнаружен в его доме 12 сентября. «Причиной смерти мужчины стала закрытая тупая травма грудной клетки с множественными переломами ребер и грудины», – говорится в сообщении.

«Установлено, что телесные повреждения мужчине в ходе распития спиртных напитков и возникшего конфликта причинил гражданин 1995 года рождения. Подозреваемый задержан в порядке ст. 94 УПК ЛНР. Получены признательные и свидетельские показания. Ведется следствие», – заявили в «полиции».

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