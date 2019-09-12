В «ДНР» двое подростков отравились семенами дурмана

В неподконтрольном украинским властям Шахтерске (Донецкая обл.) двое подростков отравились семенами дурмана. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как утверждают в «ДНР», старшеклассники одного из учебных заведений города нашли растение – дурман обыкновенный, и съели его семена. Через некоторое время у подростков начались галлюцинации, после чего они были госпитализированы с острой интоксикацией.

В реанимационном отделении оценили состояние 14-летних подростков как средней тяжести, им была оказана медицинская помощь.

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