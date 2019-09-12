«Роттердам+»: Эксперты развенчали мифы о формуле

Формула, по которой рассчитывали стоимость угля во время, когда Украина оказалась на грани энергетического кризиса, стала объектом массированной информационной атаки, заявляют эксперты. И это при том, что формула – не украинское ноу-хау, а мировая практика, сообщает телеканал «Украина».

К тому же именно эта формула в 2017 году спасла всю страну, потому что большинство антрацитовых шахт оказались на неподконтрольной территории, а Украина могла остаться без тепла и света.

Признанный иностранными аудиторами принцип импортного паритета в Украине утонул в информационной пене. Однако факты и мифы рассыпаются.

Теперь, когда де-факто стало понятно, что именно формула «Роттердам+» помогла спасти страну от энергетического коллапса и альтернативы ей в 2016 не было и нет сейчас, многие украинцы остались в заблуждении. Два года сокрушительной информационной бомбардировки в СМИ создали ключевые мифы.

Миф первый: формула «Роттердам+», внедренная в мае 2016 года, якобы привела к удорожанию электроэнергии в домах. На самом деле: цены на электроэнергию начали меняться до внедрения в Украине мировых цен на топливо, то есть методики «Роттердам+», и касалось это только промышленных потребителей.

Чтобы проанализировать резонанс вокруг методики «Роттердам+», журналисты обратились к эксперту энергорынка Юрию Корольчуку. Вывод: против «Роттердама+» был задействован пиар чернее угля, и сейчас уже понятно, кто у его истоков.

«Структуры, которые являются крупными потребителями электроэнергии, в частности ферросплавные заводы. Именно методика расчета стоимости электроэнергии, куда входила стоимость угля для тепловых электростанций, – она начала действовать фактически даже не с 2016 года, а полноценно с 2017 года», – отмечает член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Миф второй: уголь на украинские ТЭС должен был поступать якобы из Нидерландов. На самом деле: в названии методики – один из портовых городов-хабов, к которому привязаны индексы стоимости, в том числе доставки.

В Роттердаме специального магазина, где продают уголь, нет. Но там покупает уголь полмира.

«В Роттердаме просто, если называть этот город условно, расположена биржа, где происходит торговля углем. И есть определенный индекс API2. Индексов этих вообще только в угольной торговли есть восемь. Они находятся в разных регионах. Есть в Австралии, есть в Азии, есть в России, есть в США, в Латинской Америке», – поясняет Корольчук.

Миф третий: «Роттердам+» – это якобы тайный сговор в угоду частным шахтам. На самом деле: очевидную выгоду от повышения закупочных цен на уголь получили 33 государственные шахты.

«Формула "Роттердам+", которая распространялась в том числе на стоимость угля для государственных шахт, так как для них же возрастала цена – 2545 гривен за тонну, и сейчас цена остается такой же, обеспечивала им в принципе процесс жизнедеятельности», – говорит Корольчук.

Без внимания критиков оказались положительные выводы многих иностранных экспертных организаций. Таких как британские IHS и Ernst & Young или европейская EURACOAL. Миллиард туда – миллиард сюда: в условиях пропаганды ключевым словом стало: «убытки».

Миф четвертый: цифры эфемерных убытков просто сыпались с потолка. Однако четко, сколько и кто потерял, никто так и не сказал.

«18 млрд грн не коррелируются с цифрами, которые звучали со стороны критиков формулы "Роттердам+". Были расчеты – и 24, и 30 млрд грн, некоторые – 40 млрд грн. Это означает только то, что нет одной конкретной цифры. К сожалению, это было просто медийным влиянием», – делает вывод Корольчук.

Слишком простое толкование, реакция эмоциями, а не разумом, а затем – устойчивая отрицательная ассоциация. Это прием, который СМИ применили на украинцах в отношении «Роттердам+», говорит политолог Тарас Березовец.

«Это имеет все признаки чернушной кампании, которая велась на протяжении многих лет. У человека должна быть определенная ассоциация. Если вам говорят "лето" – у вас ассоциация "Крым, Одесса". Если вам говорят "Киев", то говорят: "Родина-мать" и "Крещатик". "Роттердам+" – сразу "коррупция"», – объясняет механизм Тарас Березовец.

Украина уже попадала в плен подобных мифов. Так, в свое время страшилками становились сотрудничество с МВФ или решение правительства отпустить гривню в свободное плавание, чтобы она соответствовала реальной, экономически обоснованной стоимости. Однако реальность оказалась не такой страшной. Даже наоборот.