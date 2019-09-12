На Луганщине обезвредили ОПГ в сфере игорного бизнеса

В Северодонецке (Луганская обл.) в сфере игорного бизнеса работала организованная преступная группировка. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, в отношении участников ОПГ открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом, совершенное организованной группой).

«С лета 2018 года двое жителей города Северодонецка Луганской области с целью предоставления услуг в сфере игорного бизнеса организовали преступную группу, в состав которой вошли 7 местных жителей», – говорится в сообщении.

«Участники преступной группировки организовали работу 5 интернет-центров, расположенных в разных точках Северодонецка, в которых предоставлялись услуги по игорному бизнесу путем получения личного денежного счета, который можно пополнить в соответствующем интернет-центре, и предоставления доступа к онлайн-казино на установленном в интернет-центрах компьютерном оборудовании. В случае выигрыша полученные денежные средства клиенты снимали в установленных в интернет-центрах терминалах», – сообщили в прокуратуре.

В ходе проведения досудебного расследования сотрудниками Национальной полиции пресечена деятельность указанных игорных заведений. Досудебное расследование продолжается.

В прокуратуре добавили, что наказание за указанное преступление предусматривает штраф в размере от 170 тыс. грн до 680 тыс. грн.