Правозащитник пояснил причину незаконных задержаний в «Л-ДНР»

В «Л-ДНР» не 227, а гораздо больше незаконно удерживаемых лиц, чем по официальным данным СБУ. Об этом рассказал заместитель директора «Восточной правозащитной группы» Сергей Пащуков.

«Мы можем знать о тех, людях, о которых сообщили украинской стороне, но мы не можем знать о тех, которые проживают на оккупированных территориях, которых там задерживают. К нам обратилась женщина, ее сына задержали по надуманным причинам. Она около 2-х месяцев обращалась в различные "инстанции" в "ЛНР" – "прокуратуру", "МГБ" и т. д. Ей совершенно ничего не говорили, где находится ее сын. Это происходило в [неподконтрольном украинским властям] Красном Луче (после переименования Хрустальный, Луганская обл., – прим. ред.). Она, потеряв надежду, обратилась к нам в организацию. Так нам становится известно о таких случаях, но они не все придаются огласке», – говорит он.

По его словам, людей задерживают по абсолютно надуманным обвинениям, а наиболее распространенное из них – «шпионаж в пользу Украины». «Примером можно взять Марину Чуйкову. Женщину задержали в 2018 году. Она спокойно 4 года проживала в "ДНР", спокойно ездила на территорию Украины. Спустя 4 года ее задержали и обвинили в "шпионаже"», – отмечает Пащуков.

«Также известен случай, когда в августе 2018 года задержали Сергея Русинова. Это молодой студент, который просто симпатизировал проукраинским взглядам. Его уже "осудили" на 6 лет, он год задержан», – рассказал правозащитник.

Эксперт поясняет массовое задержание людей в «Л-ДНР» тем, что «республикам» нужен «обменный фонд», чтобы шантажировать украинскую сторону: «Оккупированным администрациям нужно находить и задерживать новых людей, чтобы вести дальнейшие переговоры с Украиной».

«Ни один из органов оккупационных "властей" не подтвердит реальное количество заключенных», – резюмировал представитель «Восточной правозащитной группы».

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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