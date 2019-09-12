Хотел начать «с чистого листа»: На Луганщине задержали участника НВФ

На Луганщине при проверке документов у пассажиров автобуса, который следовал в Харьков, полицейские выявили 35-летнего жителя г. Хрустальный, который по оперативной информации значится, как участник незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что мужчина ехал в Харьков, чтобы открыть визу в Прибалтику и начать жизнь «с чистого листа».

«Подозреваемый рассказал оперативникам Управления уголовного розыска, в конце ноября 2014 года в связи с тяжелым материальным положением он вступил в ряды четвертой отдельной мотострелковой бригады народной милиции "ЛНР", где занимал должность водителя. В функциональные обязанности мужчины входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области. За свою "службу" мужчина сначала получал зарплату в размере 300 долл. США, а впоследствии 15 тыс. российских рублей. Из-за плохого отношения командиров бригады к подчиненным, мужчина и покинул ряды боевиков», – сообщили в полиции.

В отношении мужчины открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Ведется следствие.