В «ЛНР» на даче мужчина взорвал гранату: Один человек погиб, один ранен

В неподконтрольном украинским властям поселке Лозовский (Славяносербский р-н, Луганская обл.) на гранате подорвались двое мужчин, один из них скончался в больнице. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как сообщают в «ЛНР», 11 сентября ориентировочно с 19:00 до 19:30 в пос. Лозовский на гранате подорвался 46-летний мужчина. С диагнозом «множественные травмы живота, травматическая ампутация левого локтевого сустава, открытая челюстно-лицевая травма» он был госпитализирован в Луганскую «республиканскую» клиническую больницу, где в тот же день скончался от полученных ран.

«При расследовании данного происшествия сотрудники Славяносербского РОВД МВД выяснили, что погибший был жителем Алчевска, приехал в поселок на дачу (ул. Лермонтова), с 52-летним соседом употреблял спиртные напитки, затем достал гранату РГО (ручная граната оборонительная), выдернул чеку. Прогремел взрыв, который услышала вся улица. "Скорую помощь" вызвала соседка», – утверждают в «ЛНР».

«Несмотря на то, что сосед погибшего тоже пострадал, он решил, что с проблемой справится своими силами, обработав раны зеленкой. Однако в 3:00 вынужден был обратиться за помощью к медикам. С диагнозом "минно-взрывная травма, рваные раны левой ягодицы, правой голени, множественные раны спины, верхних конечностей" он доставлен в хирургическое отделение районной больницы. В данный момент состояние удовлетворительное, угрозы для жизни нет», – добавляют в «МЧС».

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» на взрывоопасном предмете подорвался мирный житель.

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