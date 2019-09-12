Последнее решение: Рада отсрочила штрафы за нерастаможку «евроблях»

Верховная Рада проголосовала законопроект № 1030, которым отсрочила наложение штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины. Как передает корреспондент «Донецких новостей», принятие документа сегодня, 12 сентября, поддержали 284 народных депутата.

До голосования в парламенте выступил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. «На протяжении длительного времени людям позволяли и закрывали глаза на ввоз автомобилей, потом, когда это явление стало массовым, пытались решить это административно. Это не получилось и возник целый ряд каких-то компромиссных и полукомпромиссных вариантов, которые не устроили обе стороны, и сегодня это проблема», – сказал он.

По его словам, законопроект №1030 вызвал дискуссию и в правящей партии «Слуга народа», но было принято решение его поддержать и отсрочить наложение штрафов за нерастаможенные «евробляхи» на 90 дней. «Отсрочка до конца года, которую мы предлагаем: и для штрафов, и для упрощенного оформления автомобилей – это уже последнее решение. Больше к этому мы возвращаться не будем», – подчеркнул Гетманцев.

Стоит отметить, что штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией на таможенной территории Украины от 20 до 30 суток составляет 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток – штраф 170 тыс. грн или конфискация авто. За передачу транспортного средства на «евробляхах» в распоряжение другому лицу или использование такого автомобиля в коммерческих целях предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн.