За сутки в Краматорске дважды сбивали пешеходов

За минувшие сутки в Краматорске (Донецкая обл.) произошли 2 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. В обоих случаях совершен наезд на пешеходов. Одна женщина погибла. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба полиции города.

Так, около 17 часов 11 сентября на перекрестке улицы В. Стуса и Дружбы 23-летняя водитель автомобиля «Шевроле», поворачивая налево совершила наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии 82-летняя женщина получила телесные повреждения степень тяжести которых будет установлена после проведения экспертизы.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

В тот же день около 19:25 водитель автомобиля «Лада калина» совершил наезд на женщину 1952 года, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии от полученных травм женщина умерла в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».

«Полицейские Краматорска призывают участников дорожного движения уважать друг друга и неуклонно соблюдать Правила дорожного движения! Вы нужны своим близким живыми и здоровыми!», – обратились в полиции.