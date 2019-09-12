В «ДНР» заявили, что обнаружили взрывное устройство на железной дороге в Донецке

Переезд в районе «Мушкетово». Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке сотрудники «МГБ ДНР» обнаружили самодельное взрывное устройство под железнодорожным полотном. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба «МГБ ДНР».

Как уверяют в «ДНР», 11 сентября было обнаружено самодельное взрывное устройство, установленное под железнодорожным полотном на участке дистанции «Мушкетово».

В «республике» утверждают, что взрывное устройство обезврежено и направлено на экспертизу «для дальнейшего изучения».

«По предварительным данным, подрыв устройства планировался во время прохождения железнодорожного состава, что привело бы к разрушению полотна в районе «стрелки» и, как следствие, к сходу подвижного состава с путей», – заявили в «ДНР».

В «МГБ» также обвинили в «диверсии» спецслужбы Украины, кроме того, заявили, что «случаи проявления диверсионной активности участились».

Напомним, о минировании переезда в Донецке 11 сентября сообщали местные жители в соцсетях.

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