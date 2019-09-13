Не понимаю вашего возмущения: В Донецке люди по три дня стоят в очереди в «банк»

В неподконтрольном украинским властям Донецке – большие очереди в отделения «республиканского банка». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Что за фигня творится в отделениях банка ЦРБ?! Чтобы оформить зарплатную карту, нужно отстоять жуть какую очередь среди налоговиков! Раз такой ажиотаж с налогами, почему нельзя их направлять к конкретному операционисту, не прерывая работу в других направлениях? Или выделить ряд отделений для ублажения этих персон? Люди по 3 дня стоят в очередях. Хуже, по-моему, очереди только в паспортный стол. Беременная – не беременная, инвалид – не инвалид – всем пофиг», – пишет Валерия в местном паблике.

О больших очередях пишут и иные дончане, отмечая, что в «ДНР» для решения многих вопросов приходится отстаивать очереди:

Юлия: «Хотела заплатить за инет и кабельное. Пришла в первый день, даже стоять не стала. Шла мимо во второй день – та же канитель, как у мавзолея, прошла мимо. Итог: поехала в контору, оплатила наличкой»;

Алена: «С этого месяца изменились счета, на которые ФЛП и прочие перечисляют налоги и не только. Поэтому операционисты работают дольше. Я сама отсидела пару дней назад здоровенную очередь, и у операциониста просидела минут 20, хотя раньше тот же процесс занимал 5 минут. Ничего, потЕрпите»;

Светлана: «Это ДНР, детка»;

Алексей: «Беременная – не беременная, пора уже привыкнуть, что вы безразличны для республики»;

Сергей: «Налоговики – люди. А вот власть, которая очереди создает специально – не люди»;

Иван: «В республике каждый год какая-нибудь очередь, можно уже привыкнуть. То на банкоматы, то за "Фениксом", то за паспортами, то за талонами на паспорта, вот теперь под банком стоять»;

Руслан:

Возмущения Валерии разделяют не все:

Юля: «Как вы выразились, "персоны", если не оплатят вовремя, то заплатят офигенский штраф. Везде написано, что налоговики обслуживаются вне очереди. Всех предупреждали о сбоях в ЦРБ со 2-го по 8-е, так что всем сейчас срочно нужно. А если вы еще и карточку получаете, то вы бюджетник – и от их налогов зависите напрямую, так что не понимаю вашего возмущения»;

Клара: «Что за чушь? Каких ''налоговиков''?! Очереди – это или коммуналка, или все остальные платежи, которые именуют ''налоги и сборы''. За обучение в вузе заплатить, например, это тоже сборы. Автор хочет личного операциониста для себя? Отделений много, но очереди создают не ''налоговики'', а все, кто ринулся получать паспорта, например (пошлины платят) и т. д. Ажиотажа с налогами нет и не было, кстати»;

Таня: «Эти персоны потом вам детские "дают" и пенсии».

Есть и те, кто высказался в защиту автора: