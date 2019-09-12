Спецпредставитель Госдепа США и глава ОБСЕ посетят Украину

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и глава ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в субботу, 14 сентября, примут участие в форуме Ялтинской европейской стратегии (YES), в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы YES.

Свою работу 16-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии под названием «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе» начнет сегодня, 12 сентября. В пятницу, 13 сентября, форум откроет президент Украины Владимир Зеленский, а 2-й пленарный день мероприятия – премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Организаторы отмечают, что на конференцию, организованную международным форумом YES, соберутся более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран мира, которые будут обсуждать глобальные вызовы будущего, а также политическую ситуацию и ее значение для Европы и Украины.