Зеленский уволил Бухарева с поста главы Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности председателя Службы внешней разведки, и назначил его заместителем главы Службы безопасности Украины. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

«Уволить Бухарева Владислава Викторовича с должности председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится в указе главы государства № 681/2019.

Следующим указом за № 682/2019 Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева первым заместителем председателя Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Скриншоты: официальный сайт президента Украины