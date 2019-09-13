Тебе нужно на концерт сходить: В Донецке обсуждают долги по зарплатам водителям троллейбусов

В неподконтрольном украинским властям Донецке на коммунальном предприятии «Донэлектроавтотранс» задерживают зарплату. Своими возмущениями и идеями делятся местные жители в соцсетях.

«До каких пор будут задерживать зарплату в "Донэлектроавтотранс"? Почему я, водитель троллейбуса, должен сдавать в казну выручку в 50 тыс. руб. (19 тыс. грн по местному курсу на 13.09.2019 – ред.) за месяц, а мне не могут заплатить копеечную зарплату в 8 тыс. (3 тыс. грн – ред.) вовремя? Как жить? И у нас запрещают говорить, что нам не платят», – пишет автор поста в одном из местных пабликов.

Жители Донецка обсуждают, что можно сделать в случае невыплаты зарплаты:

Дмитрий: «Тебе нужно на концерт сходить, отвлечься от проблем»;

Владислав Р.: «Зачем ругаешься? Приходи на концерт»;

Владислав В.: «Потому что у нас туча бесполезных концертов»;

Наталья: «А вы знаете, что у водителя целый день концерт с нашими пассажирами, рехнуться можно»;

Влад: «Тю, так не отдавай им деньги»;

Кирилл: «Запрещают? Как будто об этом никто не знает. Проще устроить бунт работодателям, как это делали наши предки. А сейчас работодатели Донецка сели на голову, выше некуда, при этом платят копейки»;

Александр: «Правильно, забастовка. 100% найдут»;

Лана: «И приедут дяди с автоматиками и всем дадут по попке... В ДНР запрещены забастовки»;

Алексей: «Люди с оружием присматривают»;

«Mi Ledi»: «Всеобщая забастовка с остановкой всех маршрутов и невыходом на работу весьма помогает в других странах»;

Наталья: «В других странах, может, и помогает, а у нас никто не пойдет, потому что завтра ты останешься за забором. А не всем есть, куда уйти, этим и пользуются».

Также люди пишут о том, что такая ситуация влечет за собой проблемы – увольнение водителей. «Поэтому и увольняются водители и трамваев, и троллейбусов», – пишет Клара.

При этом зарплату задерживают на многих коммунальных предприятиях: