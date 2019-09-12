В Счастье состоялась передача осужденных из «ЛНР», – Денисова (Фото)

Сегодня, 12 сентября, на мосту у города Счастье (Луганская обл.) состоялась передача осужденных с неподконтрольной украинским властям части территории. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«В 7-й раз состоялась передача осужденных граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации части Луганской области. Во время передачи от представителей "ЛНР" получены 54 человека. Среди них самому младшему – 26 лет, а самому старшему – 61 год. Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в г. Киеве», – написала Денисова.

По ее словам, сразу после прохождения всех необходимых процедур один человек уже сегодня будет освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания.

«Также переданы 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. Право этих граждан на свободный доступ к правосудию будет восстановлен», – отметила омбудсмен.

«С декабря 2018 года и до сегодня с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с Донецкой – 13, из них 105 человек освобождены. Работа в данном направлении продолжается и находится под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского», – добавила она.