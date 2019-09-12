В Краматорске открыли молодежный центр за миллион (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) открыли молодежный центр «Молодость» на базе бывшей комнаты подростков управления по гуманитарным вопросам Краматорского городского совета. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает управление по гуманитарным вопросам Краматорского горсовета.

Открытие молодежного центра стало возможным в рамках реализации проекта «Достойная страна для достойных людей». На средства областного и местного бюджета (1 млн 121 тыс. 813, 53 грн) в молодежном центре «Молодость» был сделан капитальный ремонт помещения, заменены системы коммуникаций и создано современное молодежное пространство.

Уточняется, что вчера, 11 сентября, в центре собрались представители нового Молодежного совета. В формате «без галстуков» они имели возможность пообщаться с мэром Андреем Панковым и губернатором Донецкой области Павлом Кириленко. Молодежь задавала актуальные вопросы, волнующие новое поколение – создание новых рабочих мест, строительство нового жилья и организации комфортных условий кредитования, содействие развитию молодежно-социальных проектов и предпринимательства.