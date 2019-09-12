Минировал мосты и дороги: Задержан еще один участник НВФ «ЛНР» (Фото)

На Луганщине задержали участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР», который минировал мосты и автодороги на подконтрольной украинской власти территории. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, правоохранители установили местонахождение и задержали 51-летнего мужчину, который с 2014 года числился в розыске за то, что принимал участие в НВФ и входил в состав группировки «Полтинник», незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы. В «ЛНР» он нес службу на блокпостах, возводил фортификационные сооружения для НВФ, а также на территории Луганской и Донецкой областей не только минировал автодороги и мосты, но и подрывал их.

«Правоохранители установили место в лесу, где мужчина обустроил для себя "жилище", и наблюдая за ним, задержали его в тот момент, когда он, выйдя из леса, пришел в дом одного из пенсионеров для того, чтобы подзарядить свой мобильный телефон. Задержанный мужчина признался правоохранителям, что минировал дорогу на г. Соледар, минировал мосты в городе Лисичанске в районе ул. Красная и ул. Пролетарская. Заминировал и взорвал Томашевский мост, расположенный между городами Лисичанск и Рубежное», – сообщила Погукай.

«В ходе проведения следственно-оперативных действий были обнаружены и изъяты стартовый пистолет "Шмайсер" с признаками переделки, револьвер системы "Наган", 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык-ножа к винтовке времен ВОВ», – добавила она.

Следствие по уголовным производствам, открытым по ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, продолжается.

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