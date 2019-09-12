На Донетчине мошенники выманили у женщины крупную сумму денег

В Мирнограде (Донецкая обл.) мошенники выманили у 68-летней женщины 15 тыс. грн. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой мошенников.

«Во время выяснения всех обстоятельств происшествия, правоохранителям стало известно, что пенсионерке позвонила незнакомая женщина, которая представилась следователем полиции. Далее сообщила, что ее внук ударил девочку, которая упала и сильно ударилась головой. За это теперь ее родственнику грозит заключение. А дальше события разворачивались по привычному сценарию. Псевдополицейськая предложила "решить вопрос". Растерянная женщина согласилась и отправилась к ближайшему терминалу, где перечислила на указанный счет 15 тыс. грн. Заблуждение раскрылось, когда внук вернулся домой. Выяснилось, что он был на работе, и в полицию, конечно же, не попадал», – сообщили в пресс-службе.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, продолжается установка лица, причастного к мошенничеству.