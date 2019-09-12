Римма Филь: Поверить в свою суперсилу

Интернатная система сложная и жестокая – учит выживать, но почти не учит жить. Сегодня это знают многие. Дети из «системы» предоставлены сами себе, о них вспоминают чаще всего два-три раза в год – в День защиты детей, к 1 сентября и перед Новым годом. «Благотворители» привозят конфеты и уезжают.

Но остаются дети и их проблемы. Одна из них очень болезненная – адаптация ко взрослой жизни. Еще вчерашние воспитанники интернатов в один момент становятся брошенными и беспомощными.

Чтобы помочь адаптироваться ко взрослой жизни, поверить в себя и свои силы, Фонд Рината Ахметова проводит регулярные мотивационные встречи известных людей с воспитанниками интернатных учреждений. Проект называется «Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила».

В Фонде важность проекта объясняют так: «Проект "Твоя суперсила" стал продолжением Акции "Ринат Ахметов – детям!". Это многолетняя традиция добра и личного участия, основанная Ринатом Ахметовым для того, чтобы менять жизни детей к лучшему, помочь осуществиться мечте. Амбассадоры Фонда – звезды телеканала "Украина": Игорь Пупков, Мария Кухар, Олег Панюта, Андрей Дебрин, Алексей Суханов, Максим Сикора. Своим примером они показывают ребятам, лишенным родительского тепла и детям с особыми потребностями, что достичь поставленной цели реально».

А их опыт, их рассказы, их включенность – все это просто бесценно для мальчиков и девочек с недетской судьбой.

В прошлом году в рамках проекта было проведено 14 встреч в 9 интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 500 ребят. Весной 2019 года встречи прошли в 5 интернатах, в них приняли участие 162 подростка.

А еще для ребят очень важно видеть перед собой такого же, как они, но уже успешного человека. На одной из встреч о своем опыте и набитых шишках рассказывали выпускники интернатных учреждений, которые смогли найти себя во взрослой жизни. Одна из выступавших – слабослышащая Настя Чалая – совместно с Фондом запускает проект, который посвящен теме адаптации в обществе людей с особыми потребностями.

Теперь, осенью 2019-го, проходит третья волна встреч, с 9 по 12 сентября. Будет еще 7 встреч в 4 интернатах. Их проведут новые амбассадоры Фонда – артисты-юмористы Андрей Бурым (участник «Комеди клаб») и Олег Маслюк («Мамахохотала»). И это будут не просто беседы, а тематические встречи по интересам и даже посещение фермы.

«Ручка без стержня – пустышка. Наш стержень – те ценности, на которые можно опираться в жизни. Те, кто вокруг меня, – моя сила, моя гордость, моя основа, моя жизнь. Для них я живу. И это не только семья, родные, друзья. Это все те люди, с которыми я хоть раз в жизни встречался и хотел бы увидеться еще. Чтобы не стать антигероем, чтобы чаще делать выбор в пользу добра, важно любить жизнь, любить Землю, природу. Любить тех, кто думает, с чем завтра он войдет в новый день и что даст, а не возьмет от этого мира. Такие люди мне по-настоящему близки и важны», – объяснял ребятам важность таких встреч Олег Панюта, амбассадор Фонда.

Это так здорово, если ребята выйдут из стен интерната поверившими в себя и свою суперсилу!

Римма Филь, заслуженный журналист Украины