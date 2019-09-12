Миссия МВФ начала работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом сегодня, 12 сентября, начала работу в Украине. Об этом сообщили в представительстве МВФ, передает «Интерфакс-Украина».

В представительстве уточнили, что миссия МВФ прибыла в Киев в среду, 11 сентября. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, целью переговоров с миссией МВФ является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года.

Миссия МВФ планирует работать в Украине до 24 сентября.

Напомним, текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае 2019 года, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил, что миссия готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства.

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