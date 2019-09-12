Ляшко подверг критике налоговые инициативы новой власти

Олег Ляшко подверг критике новую власть, которая, по его словам «принялась душить предпринимателей бешеной бюрократией в уплате налогов и кабальными штрафами за несоблюдение бессмысленных процедур». Об этом политик сегодня, 12 сентября, написал в своем Facebook.

При этом, по словам Ляшко, сейчас «отменяют персональную ответственность должностных лиц перед государством» и не дают переходного периода для того, чтобы предприниматели могли хотя бы разобраться в нововведениях.

«Промышленники и иностранные инвесторы бьют тревогу. Только в металлургии – одной из базовых отраслей отечественной экономики – налоговая нагрузка возрастет в 3-4 раза!!! Рента за добычу топлива и полезных ископаемых повышается еще больше, поэтому о перспективах повышения собственной добычи природного газа и нефти и обеспечения энергетической независимости можно просто забыть. В России, Китае – наши главные конкуренты – радостно потирают руки от этого идиотизма нашей власти», – написал политик.

«Но и этого им мало! Законом 1210 отменяется запрет использовать имущество стратегических государственных предприятий (которые не подлежат приватизации!) для погашения налогового долга. Это открывает лазейку для скрытого дерибана предприятий, земли и активов, имеющих стратегическое значение для экономики, безопасности и суверенитета Украины», – добавил Ляшко.