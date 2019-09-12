В «ДНР» рассказали о травматизме и гибели на шахтах

На угольных предприятиях, расположенных на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области с начала года погибли 9 горняков. Об этом сегодня, 12 сентября, заявили в пресс-службе «государственного комитета горного и технического надзора ДНР».
«На угольных предприятиях ДНР с начала текущего года зарегистрировано 9 летальных случаев и 212 случаев травматизма. В 2018-ом показатель составлял 10 человек и 187 соответственно», – говорится в сообщении.
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