Все, что осталось: Житель Донецка прогулялся по развалинам «Метро» (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», показал, как сегодня выглядит разрушенный гипермаркет «Метро» вблизи Донецкого аэропорта.

Дончанин отправился в Киевский район города, где на месте гипермаркета остался только бетонный каркас. «Все, что от него осталось – одни бетонные сваи», – отметил житель Донецка.

Он рассказал, что в 2014 году гипермаркет подвергся разграблению. Позже здание подожгли, и оно сгорело. Частично сохранились лишь ячейки для хранения вещей. До основания разрушен павильон, где был склад стройматериалов.

Дончанин также сообщил, что вся дорога к «Метро» сейчас усеяна частями разорвавшихся мин. Разрывались снаряды и на прилегающей к супермаркету автостоянке. При этом на территории – множество неразорвавшихся мин и снарядов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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