В «ЛНР» показали «Мисс Луганск-2019» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске прошел финал конкурса красоты «Мисс Луганск – 2019». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В начале августа состоялся кастинг, побороться за титул изъявили желание 70 луганчанок, в финал вышли 20 из них. Участницы были разделены на две возрастные категории: от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет.

Финал конкурса прошел в Луганске, во дворце культуры им. Ленина.

«Титула "Юная мисс Луганск – 2019" была удостоена Алина Левченко, а "Мисс Луганск – 2019" стала Влада Пилипчук», – сообщают в «ЛНР».

Также сообщается, что Пилипчук – студентка Луганского «республиканского» национального университета.