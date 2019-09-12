На Донетчине обновили сельскую амбулаторию (Фото)

В поселке Красноторка (подчинен Краматорскому городскому совету, Донецкая обл.) реконструировали амбулаторию № 6 «Центра первичной медико-санитарной помощи №1». Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

«Теперь жители малых поселков Краматорска – Красноторка, Малотарановка и Камышеваха получают медицинские услуги в обновленной амбулатории», – говорится в сообщении.

Так, теперь 6 630 жителей могут проконсультироваться у семейного врача и получить назначение на лечение, направление на консультацию к узким специалистам, рецепт по программе «Доступные лекарства», предтестовое консультирование на ВИЧ, сделать прививки, ЭКГ, сдать анализы, не выезжая в городские медицинские учреждения.

По информации пресс-службы, амбулаторию отремонтировали и оборудовали за счет городского бюджета. На это потратили более 2,9 млн грн.

Также сообщается, что, по словам работников, остаются и проблемные вопросы – проблемы с качеством мобильной связи и транспортом, потому что в наличии только один автомобиль. «Краматорский городской голова Андрей Панков заверил, что и эти вопросы будут решены», – подытожили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Краматорске в ходе проведения медицинской реформы могут открыть больницу интенсивного лечения.

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