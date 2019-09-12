Около 1 миллиона пенсионных дел подлежат оцифровке на Донетчине (Фото)

В Донецкой области подлежат оцифровке (ретроконверсии, – ред.) около 1 миллиона пенсионных дел. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщила начальник Главного управления Пенсионного Фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталия Рад на своей странице в Facebook.

По ее словам, заканчивается подготовительный период до начала работы подразделений ретроконверсии ГУ ПФУ в Донецкой области на базе Краматорской и Мариупольской площадок соответствующих территориальных управлений.

Так, накануне состоялась собеседование со стажерами, решившими прийти на работу в Пенсионный фонд и овладевшими навыками по переводу пенсионных дел в электронно-цифровую форму.

«Работа с электронным пенсионным делом в дальнейшем значительно облегчит работу управлений Фонда области и повысит качество предоставления услуг по пенсионному обеспечению пенсионерам области», – отметила Наталия Рад.

Как сообщалось ранее, ПФУ начал масштабный перевод действующих пенсионных дел в электронный формат. Также сообщалось, что во всех регионах Украины в сентябре текущего года ПФУ создаст подразделения ретроконверсии пенсионных дел.

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