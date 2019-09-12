Ситуация в пунктах пропуска днем 12 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 12 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Alex: «10:07. "Каргилл": в сторону Курахово час назад машин было больше середины моста»;

«Fatiniya»: «13:12. "Кагилл" в Украину. Была в 11 часов в пешей очереди. Льгота до моста, основная на мосту. Куча автобусов и пешая около 200 человек»;

Александер: «13:33. 100 общая, льгота 50. "Каргилл" в Украину»;

Анастасия: «14:30. Марьинка ("Каргилл") 150 машин. В Украину».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «11:05. Еленовка в Украину. Машин 150 точно, движение не интенсивное, но есть»;

Юлия: «11:22. Еленовка в Донецк: сразу заехали, машин нет. Украинский прошли за 10 мин»;

Юлия: «12:11. Еленовка в Украину. 70 машин»;

Юлия: «12:34. Еленовка в Донецк. Мало машин, пропускают быстро. Все прошли за час»;

Svetlana: «13:33. Приехали в Еленовку в 11:20, выехали с полиции в 13:10»;

Svetlana: «13:44. Прошли блокпост ДНР в 13:30. Льготы в Еленовке почти нет, 3-4 машины. Очередь общая машин 80, мы прошли ее за два часа»;

Вячеслав: «13:49. Приехал в Еленовку 12:12, выехал из Еленовки 13:40. На украинском 13:45, спереди 15 машин»;

Svetlana: «14:16. Итог проезда через Еленовку. В 11:20 приехали, в 14:15 выехали из украинского БП»;

Анастасия: «14:38. Новотроицкое: приехали в 14:20, проехали пока метров 100».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Даниил: «12:45. В Гнутово только подъехал, стал 5. В сторону Украины».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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