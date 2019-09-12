Лиса и беспризорные собаки: В Мариуполе зарегистрированы очаги бешенства

В Мариуполе (Донецкая обл.) в 2019 году зарегистрировано 3 очага бешенства среди животных: две беспризорные собаки и одна дикая лиса. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

В начале сентября в Левобережном районе города был зарегистрирован новый случай бешенства у лисы, которую обнаружили среди складских помещений базы строительных материалов, расположенной недалеко от жилых кварталов. На месте обнаружения проводятся противоэпидемические и противоэпизоотические мероприятия.

По данным пресс-службы, в текущем году за антирабической помощью в лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) города обратилось 508 человек, из них 238 лицам был назначен курс антирабических прививок.

«Бешенство – это чрезвычайная опасная инфекционная болезнь, которая сопровождается тяжелым поражением центральной нервной системы и часто приводит к летальному исходу», – напоминают в пресс-службе.

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