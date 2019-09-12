Отразится ли отставка советника Трампа на переговорах по Донбассу, – мнение

Отставка советника по вопросам национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джона Болтона может быть лишь частично связана с украинским вопросом. Такое мнение высказал журналист Виталий Портников.

«Болтон – не первый советник президента США по национальной безопасности, который уходит в отставку. Такого рода процессы проходят все время президентства Дональда Трампа. Возможно потому, что многие цели, которые перед собой ставит Дональд Трамп, оказываются невыполнимыми: или какие-то задачи сдерживаются его Администрацией, или аппаратом Совета нацбезопасности США», – сказал он.

«Возможно, что люди, которые находятся рядом с президентом США, просто излагают ему объективную реальность, а он не хочет жить в мире этой объективной реальности, и виновными в этом оказываются его подчиненные», – продолжил Портников.

По его мнению, в связи с приближающимися выборами президента США Украина оказывается в сложной политической ситуации. «По количеству голосов избирателей Трамп и прошлые президентские выборы проиграл, и эти может проиграть. Но всегда вопрос в том, насколько демократам удастся вернуть себе симпатии избирателей колеблющихся штатов», – отметил эксперт.

«Весь тот арсенал, который был задействован против Хилари Клинтон, и который сработал, должен будет задействован (командой Трампа – прим. ред.) против нового кандидата от демократов. Если этим кандидатом будет Джозеф Байден, то понятна заинтересованность Трампа в том, чтобы и на украинском направлении, как на одном из сегментов, было все удачно», – считает Портников.

Он добавил, что отношения между Украиной и США во многом будут зависеть от стратегической политики украинских властей: «Насколько они смогут просчитать последствия. Вообще сложная ситуация, как и прошлая, когда были президентские выборы в США. Не ответить какие-то предложения Вашингтона сегодня, это значит получить себе недоброжелателей сегодня, и после победы Трампа в случае победы Трампа. Но это выборы. Это демократия. А что будет, если победит кандидат от демократов, например, Байден, а руководство Украины будет сотрудничать почти в частном порядке с действующей администрацией? Тогда руководство Украины получит недоброжелателей в лице новой администрации».

Напомним, президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 млн долл. На время ревизии эти средства замораживаются. Если деньги не будут распределены до 30 сентября, срок действия разрешения на их использование истечет.

Как сообщалось ранее, в конце августа советник по вопросам нацбезопасности президента США Джон Болтон посетил Киев. Во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался широкий круг вопросов, в том числе оказание военной помощи Украине, расширение Нормандского формата и урегулирование конфликта на Донбассе, а также подготовка к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Джон Болтон также обсуждал урегулирование конфликта на Донбассе с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: