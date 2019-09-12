И даже освящение машин: Чем живет женский монастырь в культовом Богородичном (Фото)

Село Богородичное (Славянский район, Донецкая обл.) славится часовней Александра Невского со святым источником и женским скитом Свято-Успенской Святогорской Лавры.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», через Богородичное проходит автодорога Славянск – Святогорск. Расстояние до Святогорска – около 5 км, конкретно до Лавры – 7 км. До Славянска – около 30 км.

Местные жители рассказывают легенду о том, что их село было названо в честь иконы Пресвятой Богородицы, которую в начале XVIII века нашли в местном колодце.

Недалеко от этого места, на повороте трассы в центре Богородичного, нашли новый родник и построили часовню в честь святого Александра Невского. Внутри нее находится святой источник, вода в котором считается чудотворной, якобы обладающей исцеляющими свойствами. Воду может набрать каждый желающий. Единственное, просят приносить чистые емкости без этикеток.

Как и в большинстве культовых мест, к посетителям часовни есть требования к внешнему виду: запрещено заходить в одежде, оголяющей тело (шорты и короткие юбки, майки, топики). Женщины обязательно должны входить с покрытой головой и не в брюках.

Время работы часовни указано при входе, она открыта ежедневно:

в будни с 9:00 до 16:00. С 12:00 до 13:00 – обед и часовня закрыта для посещения,

в субботу – с 8:00 до 15:30;

в воскресенье и праздничные дни – с 10:00 до 16:00.

Около часовни действует иконная лавка с таким же графиком работы. Здесь можно приобрести разнообразные иконы, церковную утварь, керамику.

За часовней, через 300 метров, на вершине холма расположен женский скит в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Всего в составе Святогорской Лавры – 5 скитов, в которых живут и работают монахи. Если в Святогорске – мужской скит, то в Богородичном – женский.

Для насельниц скита здесь построили трехэтажный корпус, в котором разместились кельи и трапезная. Первый постриг в обители прошел в мае 2006 года. Духовником скита долгие годы был знаменитый насельник Лавры архимандрит Зосима (Левин).

Сейчас в Богородичном ските живут около 25 сестер, которые трудятся на разных монастырских послушаниях: в трапезной, просфорне, пекарне, пошивочной, на клиросе, в монастырской лавке, в иконописной мастерской и др.

При входе в обитель висит табличка, которая напоминает посетителям о святости места и правилах посещения.

На территории скита расположены два храма, один из которых – действующий. Каждый день вечером сестры крестным ходом с пением обходят храм с иконой Богородицы «Всех скорбящих Радость». Литургия служится по воскресным и праздничным дням. Как сообщается на сайте Святогорской Лавры, в Богородичном скиту также совершаются крещение, венчание, отпевание и даже освящение машин.

Храмы Всехскорбященского скита находятся на высоком холме и видны практически со всех районов села. Первый храм был построен в 2005 году в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» и Преподобного Сергия Радонежского. Его воздвигли на месте разрушенного в советское время прежнего храма, действовавшего в Богородичном с XVIII века.

Второй храм еще строится и пока не открыт для посещения. Он освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и святого равноапостольного князя Владимира.

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