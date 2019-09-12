В Лисичанске у наркоторговца изъяли 200 кг марихуаны

В Лисичанске (Луганская обл.) задержали мужчину, который занимался незаконным производством, хранением и сбытом наркотиков в особо крупном размере. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, в отношении жителя Лисичанска открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий у жителя Лисичанска обнаружили и изъяли 200 кг марихуаны, которую он хранил в подвале арендованного дома в 9 металлических бочках для сбыта.

«Во время проведения обысков установлено, что указанное особо опасное наркотическое средство мужчина выращивал в специально оборудованных теплицах. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины», – сообщили в прокуратуре.

«Лисичанской местной прокуратурой Луганской области готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается», – добавили в ведомстве.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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