Закон № 1210 затормозит развитие украинской экономики, – эксперт

Налоговые новации, заложенные в законопроекте, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%. Такое мнение в эфире одного из телеканалов выразил экономический эксперт Александр Савченко, передает «Обозреватель».

«Если этот закон примут, то больше всего пострадают горно-обогатительные предприятия и металлургический сектор. Из-за существенного роста рентных платежей и увеличения налогового давления инвесторам не выгодно будет вкладывать деньги в модернизацию производственных мощностей и развитие предприятий. Ведь продукция станет неконкурентоспособной», – отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование, согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекти № 1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, нежели в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае. Это похоронит украинскую добывающую отрасль и уничтожит горно-металлургический комплекс страны.