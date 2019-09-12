Глава ВГА на Луганщине написал заявление об увольнении с должности

Глава Военно-гражданской администрации (ВГА) города Золотого и села Катериновки Константин Ильченко написал заявление об увольнении с должности. Об этом сегодня, 12 сентября, он сообщил на своей странице в Facebook.

«Моя служба в Вооруженных силах Украины закончилась. Как того требует закон о ВГА, написал заявление об увольнении с должности руководителя ВГА г. Золотое, потому что на ней может быть только военный. Фактически с 14-го на войне. Много было трагического, я был свидетелем героических поступков людей, для которых Украина была и есть превыше всего. Война останется в памяти навсегда», – написал он.

По словам Ильченко, в конце службы ему выпала судьба управлять фронтовым городом Золотое, в качестве руководителя ВГА. В должности пробыл больше года. «Сказать, что я восхищен золотовцами – это не сказать ничего. Жители Золотого настоящие герои, порядочные и душевные люди. Мне с ними всегда было легко, казалось, что мы понимаем друг друга, но если кто-то ко мне не достучался, или не успел уделить кому-то внимание, то прошу прощения», – добавил он.

Как сообщалось ранее, 9 сентября председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий издал распоряжение об увольнении Ильченко.

Напомним, руководителем ВГА города Золотое и села Катериновка младший лейтенант 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Константин Ильченко был назначен 23 апреля 2018 года.

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