В «ДНР»: Житель Горловки хранил дома несколько боевых гранат

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) мужчина хранил дома гранаты. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

В «ДНР» утверждают, что сотрудники «полиции» задержали мужчину 1983 года рождения в Калининском районе города.

«В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами. Злоумышленник пояснил, что 2 боеприпаса нашел, а еще один приобрел у знакомого. По результатам экспертизы, проведенной специалистами ЭКЦ МВД, гранаты являются пригодными для использования», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что по данному факту «возбуждено уголовное дело».

Читайте также: