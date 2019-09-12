В «ДНР»: Житель Горловки хранил дома несколько боевых гранат

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) мужчина хранил дома гранаты. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
В «ДНР» утверждают, что сотрудники «полиции» задержали мужчину 1983 года рождения в Калининском районе города.
«В ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами. Злоумышленник пояснил, что 2 боеприпаса нашел, а еще один приобрел у знакомого. По результатам экспертизы, проведенной специалистами ЭКЦ МВД, гранаты являются пригодными для использования», – уверяют в «ДНР».
Там добавляют, что по данному факту «возбуждено уголовное дело».
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