Насколько довольны и недовольны украинцы новой властью (Инфографика)

В Украине 71% респондентов довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, 11% – противоположного мнения. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в результатах опроса*, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Согласно опросу, по сравнению с июлем 2019 года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в 1,5 раза.

При этом положительно оценили работу недавно избранного Кабинета министров Украины и премьер-министра Алексея Гончарука 39% респондентов, около 60% – не определились. Работой новоизбранной Верховной Рады довольны 39% украинцев, недовольны – 16%, еще 45% – затруднились оценить.

Поддержка законодательных инициатив новой власти распределилась так:

досрочное прекращение полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы – 95%;

уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 – 92%;

снятие депутатской неприкосновенности – 92%;

предоставление законодательной инициативы гражданам Украины – 77%;

расширение полномочий президента при назначении руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) – 70%;

увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов) – 70%;

закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе – 66%;

отмена адвокатской монополии – 62%.

Как сообщалось ранее, большинство граждан считают, что Украина двигается в правильном направлении. По сравнению с аналогичным опросом в феврале 2019 года количество украинцев, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении, выросло более чем в 2 раза – с 21% до 55%.

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