Грубейшая политическая и экономическая ошибка: Эксперт о новых фискальных инициативах

Верховная Рада в быстром порядке рассматривает несколько налоговых законопроектов, которые приведут к существенному ухудшению предпринимательского климата, ударят по украинскому малому и среднему бизнесу. Такое мнение в своем блоге выразил сооснователь Bendukidze Free Market Center Владимир Федорин.

Эксперт отмечает, что делается это под лозунгами «детенизации», «выполнения международных обязательств Украины», и – хотя не озвучивается вслух – необходимости провести непопулярные реформы, пока есть поддержка в парламенте.

Федорин объясняет, что результатом принятия пакета законопроектов «будет усиление коррупции, резкий рост недовольства самозанятых, дополнительный отток экономически активного населения за границу и полная остановка инвестиционной активности значительной части среднего бизнеса».

«Украина, безусловно, нуждается в повышении эффективности налоговой системы. Разнобой ставок, неравные условия конкуренции из-за необлагаемого налогами теневого импорта, привилегированное положение налогоплательщиков – олигархов – все это угнетает инвестиционную среду и является одним из ключевых факторов бедности нашей страны. … Однако без шагов навстречу бизнесу без снижения номинальных ставок все сугубо фискальные шаги будут справедливо восприниматься украинцами как триумф бюрократии, нарушение общественного договора и обман доверия», – отметил Федорин.

Эксперт также отмечает, что «фискальные инициативы "Слуги народа", а конкретно – Данилы Гетьманцева – грубая политическая (ведущая к кризису доверия к президенту и новой власти) и экономическая ошибка. Чтобы начать быстро развиваться, Украине нужна радикальная стимулирующая реформа налоговой системы, а не торжество азаровщины, лишенное какой-либо логики, кроме логики хапка».

Федорин также приводит мнение Союза украинских предпринимателей, что «эти законопроекты могут привести к трагическим для украинского бизнеса последствиям».

Европейская бизнес-ассоциация насчитала 13 подводных камней законопроекта № 1210.

«Эксперты Ассоциации выражают свою предостережение о нецелесообразности принятия законопроекта в таком виде и в чрезвычайно сжатые сроки, что предлагаются в связи с неотложным статусом законопроекта. Ассоциация полностью поддерживает заявление премьер-министра Украины о том, что налоговая реформа должна начаться весной 2020 года, а изменения в налоговое законодательство должны вступить в силу с 2021 года», – цитирует Федорин обращение Европейской бизнес-ассоциации.