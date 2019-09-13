Встреча Путина и Зеленского даст результат по Донбассу, – Кучма

Переговоры один на один при личной встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным дадут положительный результат для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма.

«Будет Нормандский формат, и они лично, мне кажется, хотя я не уверен, встретятся один на один. Не только руководители четырех государств, а и один на один. Я думаю, они обязательно встретятся, и смогут посмотреть друг другу в глаза», – сказал Кучма.

«Если это будет более-менее равный разговор, не будет ультиматумов, то такая встреча обязательно даст результат», – уверен второй президент Украины.

По его мнению, именно благодаря прямым переговорам президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос освобождения украинских моряков, заложников и переговоры по Донбассу в Минске.

«Он пошел на общение с президентом Путиным, несмотря ни на что. Другой бы сказал: "Нет, пока меня Путин не поздравит [с победой на президентских выборах в Украине], я с ним разговаривать не буду". Но для Зеленского на первом месте человек, поэтому он пошел на такой шаг, и Путину было трудно не ответить, потому что это были не тайные переговоры, а публичные заявления. Путину промолчать было нельзя и сложно», – считает Кучма.

Второй президент Украины надеется, что на следующем заседании Трехсторонней контактной группы в среду, 18 сентября, примут решение об окончательном отводе сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.). При этом он уверен, что никакие выборы на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса нельзя проводить до вывода оттуда незаконных вооруженных формирований.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что лидеры Нормандской четверки обсудят «формулу Штайнмайера» и все пункты Минских договоренностей по Донбассу. Он также заявил, что вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс сейчас не обсуждается и не поднимается украинской стороной на переговорах с международными партнерами и в Минске, а санкции в отношении России должны быть сохранены до установления мира.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Наш. Макси-ТВ»

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