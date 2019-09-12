В Украину с официальным визитом прибыл президент Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который сегодня, 12 сентября, прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что официальная церемония встречи президентов состоялась в Мариинском дворце. Прозвучали государственные гимны Финляндии и Украины.

«Главы двух государств осмотрели строй почетного караула. После этого состоялось представление официальных делегаций и прохождение воинов почетного караула торжественным маршем. После завершения встречи Владимира Зеленского и Саули Ниинистё в узком кругу предусмотрены украинско-финские переговоры под председательством президентов», – говорится в сообщении.

«Кроме того, в присутствии глав государств будет подписан ряд двусторонних документов», – сообщили в Офисе президента Украины.