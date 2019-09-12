В Украине новый глава контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
«Назначить Руснака Александра Васильевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», – говорится в указе главы государства № 683/2019.
Скриншот: официальный сайт президента Украины
Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский уволил Владислава Бухарева с должности председателя Службы внешней разведки, и назначил его заместителем главы Службы безопасности Украины.
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