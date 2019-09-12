Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками (Фото)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 12 сентября, встретился с освобожденными украинскими военными моряками, которых удерживали в Российской Федерации, и членами их семей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что встреча состоялась в неформальной обстановке в парковом дворе Мариинского дворца в Киеве.

«Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с возвращением на Родину. Отдельно президент Украины поблагодарил родственников захваченных моряков за поддержку, которую они оказывали», – говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что операция по возврату украинцев из России была сверхсложной. «Было очень сложно держать это в секрете, когда было привлечено так много людей», – отметил Зеленский.

Он сообщил, что уже решен вопрос с выделением жилья освобожденным морякам в Одессе. Во время встречи глава государства вручил морякам подарки – президентские часы.

Как сообщалось ранее, 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, 35 украинцев вернулись на Родину, из них – 24 военнопленных моряка. Также были опубликованы фамилии освобожденных. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что и он, и президент РФ Владимир Путин полностью выполнили договоренности на первом этапе и дальше будут двигаться к освобождению всех пленных, которые еще остались в России. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией может создать необходимые условия для выполнения Минских договоренностей.

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