Военная помощь: США выделят Украине около $140 миллионов на оборону

Администрация США приняла решение предоставить Украине военную помощь в размере приблизительно 140 млн долларов по итогам пересмотра соответствующих программ. Об этом сообщил сегодня, 12 сентября, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

«Счастлив сказать, что мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно 140 млн долларов в качестве содействия в области безопасности Украине», – заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Он уточнил, что упомянутое им оповещение направлено администрацией конгрессу США. «Так что мы передали официальное уведомление конгрессу», – отметил дипломат.