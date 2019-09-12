Санкции против России: Евросоюз еще на полгода продлил ограничительные меры

Совет Европейского Союза продлил на следующие шесть месяцев – до 15 марта 2020 года, ограничительные меры против 170 человек и 44 компаний за нарушение суверенитета Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС сегодня, 12 сентярбря, пишет « УНИАН » .

« Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающих им, на следующие шесть месяцев – до 15 марта 2020 года», – говорится в сообщении.

В частности, меры предусматривают замораживание активов и ограничения на путешествия. « Сейчас их применяют к 170 чел. и 44 организациям. Соответствующая информация, а также обоснование причин, по которым эти лица и эти организации были внесены в санкционный список, был обновлен соответствующим образом», – говорится в сообщении.