В Луганске микроавтобус сбил велосипедиста

В неподконтрольном украинским властям Луганске микроавтобус сбил пожилого велосипедиста. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что ДТП произошло в среду, 11 сентября. «На одной из улиц г. Луганска гражданин 1986 года рождения, управляя автомобилем "Газель СПВ Рута", совершил наезд на велосипедиста, гражданина 1950 года рождения», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Проводится проверка», – заявили в «полиции».

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