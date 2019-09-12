В школе Краматорска показали, чем и за сколько кормят в столовой (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) подорожало питание школьников, но не намного. Об этом сообщила исполнительный директор Краматорского комбината детского питания Алла Кущ.

Так, по ее словам, комплексный обед для учеников стоит 13,90 грн. Для льготных категорий детей – 14,90 грн. Ученики 1-4 классов питаются бесплатно за счет средств горбюджета. «Это очень маленькие суммы, на эти деньги покормить вкусно и разнообразно не получается. К тому же подводит старое оборудование, на нем мы не можем готовить много полезных блюд. Например, куриные наггетсы, запеканки, бургеры по рецепту Евгения Клопотенко (известный кулинар, шеф-повар, презентовавший новое меню для школьных столовых, – ред.). Мы стараемся обновлять оборудование своими силами. Так, сделали закупку столовой и кухонной посуды, купили 6 мясорубок, 6 протирочных и овощерезок, 3 пароконвектомата, но этого недостаточно. Очень нужна помощь города. И родители тоже могут помочь: если они будут доплачивать за питание своих детей, мы сможем сделать меню более разнообразным», – сказала Алла Кущ.

А общеобразовательная школа № 9 на своей странице в Facebook опубликовала меню в школьной столовой с ценами по просьбе родителей школьников:

Фото: Facebook / Девятая школа Краматорска

Например, согласно меню от 11 сентября, котлета говяжья стоит 8,96 грн, порция отварных макарон – 1,80 грн., компот из свежих яблок – 1,49 грн, кусочек хлеба – 0,55 грн, суп рисовый – 4,52 грн, котлета рыбная – 7,45 грн, сок фруктовый – 2,25 грн, пицца с вареной колбасой – 10 грн, жареная рыба – 12 грн.

Как сообщалось ранее, в Краматорске с нового учебного года в питании школьников ожидаются перемены. В ряде школ города появятся линии раздачи. И дети смогут сами выбрать то, что они захотят покушать.

Источник: Восточный проект

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